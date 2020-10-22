В Госдуме предложили не вводить НДФЛ на выплаты за вредный и тяжелый труд. Сейчас такие доходы освобождены от налога на основании пункта 1 статьи 217 Налогового кодекса.

Но в законопроекте (№ 1022670-7) с поправками в НК уже предусмотрено изменение этой нормы. В этот пункт предложено добавить вот такой абзац:

«Доходы в виде выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов) не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи».

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В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы поясняют, что размер таких компенсаций устанавливается в коллективном договоре или коллективном соглашении между работодателем и работниками, занятыми на вредных и опасных производствах. По сути эти выплаты — компенсация здоровью работника, который трудится в опасных условиях.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов сообщил «Российской газете», сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Поэтому крайне важно обратить внимание правительства, что нельзя лишать более 15 миллионов человек, которые заняты на вредных и опасных производствах, их законных выплат. К тому же эти выплаты не огромные.

Предложение Вострецова уже переданы министру финансов РФ Антону Силуанову.