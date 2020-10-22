За повторные нарушения противопожарных норм будет грозить приостановка деятельности

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий приостанавливать работу юридических лиц в случае повторных нарушений правил противопожарной безопасности. Поправки будут внесены в КоАП.

Согласно документу, повторное нарушение требований противопожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или также приостановление работы на срок до 30 суток.

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Речь идет о таких нарушениях, как неисправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты либо несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных выходов установленным требованиям. Приостановка работы должна подтолкнуть юридические лица не только к выявлению, но и устранению нарушений, считают авторы проекта.

Законопроект был подготовлен с целью предотвратить трагедии, аналогичные произошедшей в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года. Тогда из-за пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.