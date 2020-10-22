Путин считает, что сила государства — в доверии граждан. А не в их ущемлении

Путин заявил, что сила государства не в тотальном контроле и ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан. Новость дополняется.

Об этом он сказал на онлайн-встрече с участниками клуба «Валдай».

Вот еще тезисы из его выступления:

Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.

О государственном устройстве: пытаться слепо копировать кого-то — неверно, важна гармония в обществе.

Голос россиян должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы.

Также президент заявил, что коронавирус по-прежнему представляет угрозу, а мир стоит на пороге тектонических сдвигов (это он о новых технологиях, а не о природных катаклизмах).

Трансляция встречи:

Вчера на съезде РСПП Путин сказал, что повторного карантина власти не планируют.