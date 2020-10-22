Нет необходимости закрывать предприятия — Путин

Российские власти не видят необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай».

«В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости», — цитирует Путина ТАСС.

Президент заявил, что государству удалось поддержать граждан, малый и средний бизнес, а также отдельные отрасли. По его словам, сейчас экономика находится в стадии восстановления.

Он отметил, что возможно продление тех льгот, например, по налогами и другим направлениям, которые были введены и которые в ближайшее время должны закончиться.