Песков объяснил, почему Путин считает важным сохранить ООН. А еще рассказал о новом миропорядке после кризиса

Пресс-секретарь Путина объяснил, почему президент на заседании клуба «Валдай» так концептуально выступал о сохранении ООН, СБ ООН, и существующего миропорядка.
«Чем определяется концептуальный характер выступления президента? Текущим моментом. Никогда мир еще в новейшей и новой истории не сталкивался с такими вызовами для глобального здравоохранения с точки зрения пандемии, для экономического кризиса, который носит по истине глобальный масштаб», — сказал он.Песков заметил, что последствий существующего кризиса еще никто не знает.
«Никто до сих пор не знает последствия этого экономического кризиса и как долго, и каким образом мы все будем из этого кризиса выходить. Никто не знает, какой миропорядок будет выстроен. Все это так или иначе принесет новые правила», — отметил Песков.Также, по его словам, Путин считает выажным «сохранить костяк» мировой системы.
«Он [Путин] говорил об Организации Объединенных Наций, о Совете Безопасности, о членах Совета Безопасности с правом вето, но все остальные элементы, остальные параметры уже на этот костяк будут нарастать в каком-то новом виде — мы пока не знаем в каком. И здесь именно президент предупреждал о том, что это очень чувствительный для всех момент в развитии. Входить в этот момент в состоянии конфронтации, в состоянии дефицита взаимного доверия, по меньшей мере, глупо, неразумно и бесперспективно» , - пояснил Песков.Интересно, а как это коррелируется со словами Путина, о том, что «мы попадем в рай, а они все сдохнут»?
Цитаты по «ТАСС».