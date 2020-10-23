Песков предлагает использовать цифровой рубль для борьбы с бедностью. При этом намекая, что это борьба с «серыми» зарплатами

Песков считает, что «цифровой рубль» может сделать платежи прозрачными. А еще он может помочь бороться с бедностью.

Обь этом он заявил на форуме «Открытые инновации», пишут «РИА Новости».

По его словам, технологически ничего невозможного в этой инициативе нет.

«Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Например, для решения задачи борьбы с бедностью. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», — сообщил он.

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Интересно, а чем именно цифровой рубль должен помочь в борьбе с бедностью? И почему с этим не справляется рубль обычный?

Он поясняет:

«Чтобы видеть, кому действительно надо помогать, надо понимать транзакции домохозяйства, иначе у нас получится так, что потребляет это домохозяйство на 200 тысяч рублей в месяц, но субсидию на бедность все равно хочет получать. И вот для этого нужен цифровой рубль», — пояснил Песков.

Иными словами, цифровой рубль, по его мнению, должен заменить наличные деньги, дабы уйти от «черных» и «серых» зарплат? То есть, это не совсем борьба с бедностью. Вернее, совсем не борьба.

«Для того, чтобы пользоваться такого рода цифровыми сервисами, нужен доступ к цифровой инфраструктуре, должны быть две вещи: у вас дома должно быть устройство и должен быть доступ в интернет. На самом деле, это решается достаточно просто — здесь могут быть цифровые посредники. У нас есть, как минимум, две инфраструктуры, которые в стране доходят почти до каждого человека — Сбербанк и „Почта России“. Я вполне допускаю, что и получение пенсии, и других платежей может проходить в ситуации, когда бабушка в Иванове приходит на почту и ей там продвинутая девушка на устройстве все показывает и рассказывает, как надо это сделать», — добавил он.

Ага, и бабушка такая взяла, и резко подорвалась использовать цифровой рубль. Хотя многие из них пенсию на карточку-то боятся получать, какие уж там высокие технологии.