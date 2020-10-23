Бюджет на ближайшие три года будет социально направленным

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым обсудили подготовку проекта нового трехлетнего бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Напомним, в конце сентября Правительство внесло проект бюджета в Госдуму.

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных Президентом.

Михаил Мишустин также отметил большой вклад «Единой России» в решение вопросов текущей повестки. «Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей», — подчеркнул он.