Путин призвал глав регионов действовать аккуратно с введением ограничений

Путин призвал региональных руководителей вводить ограничения по коронавирусу аккуратно, учитывая реалии и безопасность людей. А еще с минимизацией последствий для экономики.

Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Конечно, как уже говорил, на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции», — заявил президент.

Путин сказал, что пока регионы не спешат вводить жесткие ограничения:

«Пока регионы стараются не вводить жестких карантинных ограничений», — констатировал президент.

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Он рекомендовал главам регионов действовать аккуратно:

«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», — указал он.

Также он сказал, что ситуация всегда должна быть на контроле:

«Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса», — заключил Путин.