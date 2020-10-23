В Госдуме сравнили госпрограммы с попыткой реанимации покойника

Депутат ГД, глава комитета по бюджету Макаров при обсуждении госпрограмм призвал главу МЭР Решетникова придумать новый механизм планирования, поскольку этот себя полностью скомпрометировал.

Дискуссия возникла в последний день обсуждения комитетом по бюджету государственных программ (всего 46, из них 3 в разработке), которые вносятся в Госдуму вместе с проектом бюджета на трехлетний период. Перечень госпрограмм утвердил президент еще в 2010 году, в них содержатся показатели, каких требуется достичь, и количество бюджетных ассигнований, выделяемых для этого.

«Может быть все-таки проще отказаться от механизма, который за 10 лет показал свою полную неэффективность, и работать на основании национальных целей президента», — поинтересовался Макаров у главы МЭР.

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Министр экономического развития отметил, что пересмотреть стоит.

«Мы в действующей системе программ, в том числе целевых индикаторов, действительно видим большой потенциал для развития», — сказал Решетников — «Далеко не всегда предложенная система мероприятий обеспечивает достижение целей более верхнего уровня. Придется все эти вопросы посмотреть».

На это Макаров сравнил госпрограммы с попытками реанимировать покойника:

«Я понимаю, что вам сейчас придется дорабатывать, но может быть не пытаться этот инструмент, который доказал свою профессиональную непригодность, пытаться донастраивать, а все-таки предложить что-то другое? Я как раз вас и спрашиваю, зачем вам нужны госпрограммы, вот этот инструмент, который себя уже полностью скомпрометировал. Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покойничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, можно там румянец, будет выглядеть обалденно совершенно, но не оживет», — настаивал Макаров.

Решетников ответил, что все равно придется что-то придумывать вместо них: