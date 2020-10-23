Вакцинация от ковида будет бесплатной

Глава Минздрава обещает, что вакцинация от коронавируса будет общедоступной и бесплатной после запуска массового рпоизводства вакцины.

Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне Мурашко сказал, что вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства».

В августе он говорил, что правительство просят ввести и платную вакцинацию наряду с бесплатной.

«Просят, чтобы были и те, и другие варианты — и от профессионального сообщества, и от фармацевтического. Это решение будет приниматься правительством», — сказал министр.

По материалам «Интерфакс».