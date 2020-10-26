Отчеты о движении средств по счетам в иностранных банках с 15 декабря можно будет подавать через Личный кабинет

Постановлением Правительства от 17.04.2020 № 528 установлен новый порядок отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и иных организациях финансового рынка. Он вступил в силу 29 апреля 2020 года.

Поясним, в чем суть изменений: отменено требование о нотариальном заверении и переводе на русский язык копий подтверждающих документов, составленных на иностранном языке, которые представляют юрлица и ИП в составе отчетов.

Юрлица и ИП представляют отчет по новым правилам, начиная с отчета за 2 квартал 2020 года, а физлица — начиная с отчета за 2020 год (до 1 июня 2021 года, а в случае закрытия счета — в течение месяца со дня его закрытия).

Отчеты, представленные до вступления в силу указанных изменений, будут считаться представленными в установленном порядке, напоминает ФНС.

Сейчас реализована возможность представлять физлицам — резидентам, юрлицам — резидентам и ИП — резидентам данных отчетов через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Рекомендуемые форматы названных отчетов и XML-схемы можно применять с 15.12.2020, уточнили в налоговой службе.