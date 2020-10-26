Небольшие сбережения лучше хранить в рублях, советует Кудрин

Глава Счетной палаты советует хранить сбережения в разных активах, часть в иностранной валюте. Это в случае, если в ближайшие пару лет их тратить не собираются.

Если же сбережения планируют тратить — их лучше оставить в рублях.

Как недавно говорил глава Сбербанка, если стабилизируются ситуация с коронавирусом и геополитические факторы — рубль к концу года укрепится. Вопрос только, действительно ли указанные факторы стабилизируются.

Вообще, когда, по сути, идет вторая волна коронавируса, это очень «вовремя» — говорить о сбережениях. С учетом, что реальные зарплаты падают, люди все больше закредитовываются, причем растет число долгов с просрочкой, — то да, у людей еще и сбережения откуда-то берутся. Ну, у большинства.

Как никогда становится актуальна шутка о «вкладывании денег в еду, а не в доллары».