Яндекс опубликовал статистику по выдаче данных россиян органам власти

Яндекс впервые опубликовал статистику по выдаче данных россиян органам власти: 15 тысяч запросов за шесть месяцев. Такие данные опубликованы на сайте компании.

Яндекс регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. Компания рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, Яндекс его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике.

Информацию властям предоставили по 12,9 тысячам запросов, по остальным отказали из-за несоответствия требованиям закона. Органы власти чаще всего запрашивали информацию по пользователям сервисов «Паспорт» и «Почта», далее идут «Такси» и «Драйв».

«Яндекс» уточнил, что в «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому часто силовикам нужны данные оттуда. «Это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов для мошенничества»», — уточнила компания. В сообщении также сказано, что доступ к содержимому почтового ящика или переписке в мессенджере предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, а не по запросу органов власти.