Греф считает дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке опасным для экономики

Глава Сбера считает дальнейшее снижение ставки по ипотеке вредным для экономики. И при этом поддержал продление госпрограммы до июля 2021 года.

«Я думаю, что не нужно [дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке в рамках госпрограммы]. Потому что после такого всплеска спроса потом будет сильный провал», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, нужно ли для экономики дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке.

Цитата по «ТАСС».

Действительно, во Франции ставка по ипотеке 3% — это нормальная, не льготная. И ничего, как-то экономике это не вредит. А у нас ниже 6,5% — все, провал.