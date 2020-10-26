Температуру у пассажира метро на входе измерит тепловизор. И запищит, если что не так

В Москве не будут пускать в общественный транспорт людей с повышенной температурой. На входах ставят тепловизоры.

Об этом пишет Дептранс на своем канале.

«На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД недавно появились тепловизоры Они стоят при входе возле рамок металлоискателей. Как это работает? Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую».

И даже выложили видео:

Ага, запищит утром в толпе устройство, а дальше люди друг от друга шарахаются. Ждем новых столпотворений?