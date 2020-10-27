Путин поручил снизить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

По итогам расширенного заседания Госсовета Путин поручил рассмотреть вопрос о снижении процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Это поручение среди множества прочих появилось на сайте Kremlin.ru.

«Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» — сказано в поручении.

Ответственным по этому вопросу назначен Мишустин, доложить он должен будет до конца марта следующего года.

Кредиты — это, конечно, хорошо. Но бизнесу еще «пандемийные» кредиты отдавать, они ему вообще нужны?