Столичные власти не видят смысла в закрытии каких-либо секторов экономики. Динамика распространения болезни снижается

Власти Москвы сообщили о снижении динамики роста заболевших, и потому не видят смысла в закрытии каких-либо секторов экономики.
Об этом сообщила сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, комментируя предписание Роспотребнадзора.
«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сообщила Пенькова.
По материалам «РИА Новости».