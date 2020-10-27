Людям хватает денег только на еду и на одежду. Некоторым только на еду

Главной финансовой жертвой коронавируса в России стали молодые семьи: двум третям (64 %) из них во втором квартале 2020 года хватало денег только на покупку еды и одежды.

Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Второй наименее финансово благополучной группой во время первой волны COVID-19 стали неработающие пенсионеры — среди них что-либо, кроме еды и одежды, не могли позволить себе 62,4 %.

А вот семьи с детьми, напротив, стали жить лучше, особенно многодетные — среди них доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке товаров длительного пользования, сократилась в годовом выражении на десятую часть, до 50,5 %.

В общем же весь свой бюджет на питание и одежду тратит ровно половина российских семей.

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В 46 регионах нет денег на товары, помимо пищи и одежды, у более чем половины российских семей. Особенно велика доля таких домохозяйств в Республике Алтай (75,9%), Курганской области (73,7%), Астраханской области (73%), Ульяновской области (72,8%), Псковской области (71,3%), Орловской области (70,4%), Алтайском крае (68,9%), Тверской области (68,7%), Адыгее (68,6%) и Республике Марий Эл (68,3%).

Меньше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе (19,3%), Саратовской области (22,5%), Ингушетии (25,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (27,3%), Архангельской области (31,7%), Ивановской области (32,2%), Мурманской области (35%), Костромской области (35,1%), Забайкальском крае (36,2%) и Камчатском крае (36,3%).

В двух десятках регионов дела обстоят особенно плохо — пятой части семей хватает денег только на еду, покупать же одежду и оплачивать ЖКУ уже затруднительно.