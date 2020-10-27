Как пандемия повлияла на малый бизнес. Интересное исследование

Центр анализа и развития малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка проанализировал, как повлияла пандемия на безналичные обороты компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Ретроспективная оценка последствий пандемии с точки зрении транзакционной активности по банковскому счету показывает, что многие представители МСБ из наиболее пострадавших отраслей уже оправились от последствий пандемии. Но есть и те, кто так и не смог вернуться к оборотам начала года.

Например, среди наиболее уязвимых называли сферу услуг. Однако анализ оборотов по счетам компаний, оказывающих услуги другим юридическим лицам, показывает – ожидаемого провала не случилось. После предсказуемого снижения оборотов во 2 квартале, в 3 квартале компании показали рост. В итоге поступления за период июль, август, сентябрь даже на 11% превысили показатель 1 квартала 2020 года.

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Строители из сегмента МСБ от пандемии только выиграли. Во втором квартале выручка выросла на 40%, в третьем позитивная динамика сохранилась, и в итоге за июль, август, сентябрь компании из этого сегмента получили в 1,5 раза больше выручки, чем в начале года. Сезонные колебания плюс повышенный интерес наблюдается и у работающих в сельском хозяйстве, тут выручка выросла на 29% в сравнении с 1 кварталом 2020 года. Среднестатистическая оптовая компания не увидела существенной просадки оборотов во 2 квартале. Третий квартал закончился для организаций из этого сегмента ростом в 19% в сравнении с 1 кварталом 2020 года.

В то же время компании из отдельных отраслей так до конца не оправились от пандемии. Например, розничные магазины по итогам 3 квартала получили на 10% меньше денежных средств, чем в начале года. Объясняется этот тренд, в том числе, снижением спроса со стороны населения на непродовольственные товары. Компании, оказывающие услуги населению, в связи с вынужденным простоем потеряли в выручке во втором квартале. Несмотря на снятие ограничений и рост оборотов, они так и не смогли выйти на прежний уровень доходов. Выручка по итогам 3 квартала здесь на 27% ниже, чем за январь, февраль, март.

Арендодатели из сегмента МСБ пострадали несколько меньше, чем крупные игроки в этом сегменте. Тут сокращение выручки в 3 квартале 2020 года в сравнении с 1 кварталом было всего на 7%.

«Анализируя обороты малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2020 года, мы определяли усреднённые показатели исходя из анализа деятельности компаний-клиентов МКБ. При этом как среди успешно переживших пандемию, так и среди только оправляющихся от ее последствий, есть лидеры и аутсайдеры, те, чьи обороты существенно превышают средние показатели, и кто с трудов борется за выживание, - рассуждает директор департамента развития корпоративного бизнеса МКБ Надежда Григорьева. – Однако средние показатели помогают понимать состояние в целом и прорабатывать меры поддержки, когда это необходимо».