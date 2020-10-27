В России допустили введение ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сказала, что если Россия не справится с текущей коронавирусной ситуацией, то не за горами введение новых ограничений.

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях»,- сказала Попова.

Сегодня было опублтковано постановление главы Роспотребнадзора, предписавшее людям в общественных местах носить маски. А главам регионов рекомендовано запретить работу общепита и зрелищно-развлекательных заведений с 23 до 6 часов.

Также Попова сказала, что маски — это не навсегда, поскольку уже сейчас появляется вакцина от коронавируса.

По материалам «РИА Новости».