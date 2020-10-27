Еще один регион приостановил личный прием налогоплательщиков

Налоговая служба Иркутской области в целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 27 октября по 10 ноября (включительно) вводит режим ограничения личного приема налогоплательщиков. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

Территориальные налоговые органы не осуществляют прием в операционных залах и предлагают налогоплательщикам направлять документы (отчетность) в электронном виде или почтовыми отправлениями.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе в указанный период ведется через боксы для приема входящей корреспонденции, которые размещены при входе в здания инспекций. На документах (конвертах - в случае представления документов большого объема) налогоплательщик должен указать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

А кто поставит штампик о приеме отчетности? Об этом на сайте УФНС ничего не говорится.