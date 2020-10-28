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Хотят заставить банки объяснять причину отказа в кредите

Сейчас банк может без объяснения причины отказать гражданину в предоставлении кредита.

Эту норму хотят исправить. В Госдуму поступил законопроект № 1045211-7 с поправками в статью 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Проектом предусматривается обязать кредитные организации предоставлять письменные объяснения с указанием причин в случае отказа заемщику в выдаче кредита. Данные изменения позволят гражданам иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях для устранения имеющихся причин отказа.

Авторы проекта — депутаты Калмыкии.

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