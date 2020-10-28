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Меняются бланки для регистрации юрлиц и ИП

Начиная с 25 ноября 2020 года при подаче заявлений на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ликвидацию ЮЛ, прекращение деятельности ИП/КФХ) нужно применять новые формы бланков, утвержденные приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Результат государственной услуги будет приходить на адрес электронной почты, указанный в заявлении, который будет обязателен для заполнения.

Основные изменения в заявлениях о регистрации юридического лица и ИП:

1. Изменения в нумерации некоторых форм:

Сохранили тот же код: форма № Р11001 (о создании юридического лица), форма № Р21001 (о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), форма № Р24001 (о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕРГИП), форма № Р26001 (о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), форма № Р24002 (о внесении изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в ЕРГИП), форма № Р26002 (о прекращении деятельности КФХ), форма № Р16002 (для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения), форма № Р17001 (сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

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Отменены: форма № Р27001 (внесение в ЕГРИП сведений о КФХ, созданном до 1 января 1995 года), форма № Р17001 «Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года».

Добавлены новые формы:

  • форма № Р18002 (заявление (уведомление) о регистрации международной компании). Данная форма заявления является новой, ранее не использовавшейся.
  • форма № Р12003 (уведомление о начале реорганизации). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р12001 и № Р12003.
  • форма № Р12016 (заявление о завершении реорганизации). Ранее использовалась форма № Р16003.
  • форма № Р13014 (заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р13001 и № Р14001.
  • форма № Р15016 (заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р15001 и №Р16001.
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Форму № Р21001 (ст. 23 Гражданского Кодекса РФ).

2. Изменения в правилах заполнения новых форм:

В новых заявлениях добавились:

— пункты куда предоставляется заявление (в регистрирующий орган, МФЦ)- по формам № Р21001, № Р24001/24002, № Р26001/Р26002.

— новые поля для адресов и новые характеристики адресных элементов. Адрес должен соответствовать сведениям, содержащимся в Государственном адресном реестре;

— у организаций появится возможность заявить сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового Устава (из 36-ти типовых форм уставов, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411), и в этой связи, не представлять его на государственную регистрацию, а также внести в ЕГРЮЛ информацию о наличии корпоративного договора между участниками, данные о совместном или раздельном осуществлении полномочий руководителями юридического лица, если их несколько, о наличии у юридического лица наименования на языках народов РФ и/или на иностранных языках, адрес электронной почты организации обязателен.

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В заявлении (Уведомлении) о ликвидации юридического лица (форма № Р15016) заявитель должен будет подтвердить, что работникам, увольняемым в связи с ликвидацией ЮЛ, произведены все установленные трудовым законодательством выплаты.

3. Общие требования:

По новым правилам заявления можно заполнять:

  • «от руки» — печатными заглавными буквами чернилами черного, фиолетового или синего цвета (раньше разрешалось писать только черными чернилами);
  • на компьютере — шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов, черным цветом;
как и раньше, не допускаются исправления и дописки (приписки);

разрешается двусторонняя печать;

указание адреса электронной почты обязательно.

Кроме того, внесли рекомендации по уставу — левое поле документа должно быть 3 см или более, а в левом верхнем углу должно оставаться свободное пространство с параметрами по длине — 8 см, по ширине — 6 см.

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Все документы (результаты госуслуги) в обязательном порядке будут направляться заявителю в электронном виде, то есть приходить в регистрирующий орган (или МФЦ) можно только один раз для сдачи документов, факт приема которых подтверждается распиской.

Приходить повторно за получением документов необязательно, результат госуслуги с визуализированным штампом регистрирующего органа в электронном виде направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

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