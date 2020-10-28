Меняются бланки для регистрации юрлиц и ИП

Начиная с 25 ноября 2020 года при подаче заявлений на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ликвидацию ЮЛ, прекращение деятельности ИП/КФХ) нужно применять новые формы бланков, утвержденные приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Результат государственной услуги будет приходить на адрес электронной почты, указанный в заявлении, который будет обязателен для заполнения.

Основные изменения в заявлениях о регистрации юридического лица и ИП:

1. Изменения в нумерации некоторых форм:

Сохранили тот же код: форма № Р11001 (о создании юридического лица), форма № Р21001 (о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), форма № Р24001 (о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕРГИП), форма № Р26001 (о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), форма № Р24002 (о внесении изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в ЕРГИП), форма № Р26002 (о прекращении деятельности КФХ), форма № Р16002 (для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения), форма № Р17001 (сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

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Отменены: форма № Р27001 (внесение в ЕГРИП сведений о КФХ, созданном до 1 января 1995 года), форма № Р17001 «Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года».

Добавлены новые формы:

форма № Р18002 (заявление (уведомление) о регистрации международной компании). Данная форма заявления является новой, ранее не использовавшейся.

форма № Р12003 (уведомление о начале реорганизации). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р12001 и № Р12003.

форма № Р12016 (заявление о завершении реорганизации). Ранее использовалась форма № Р16003.

форма № Р13014 (заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р13001 и № Р14001.

форма № Р15016 (заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица). Данная форма объединила ранее использовавшиеся формы — № Р15001 и №Р16001.

При создании крестьянско-фермерского хозяйства необходимо использовать