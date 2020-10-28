Мишустина просят о новых преференциях для гостиничного бизнеса

Мишустина просят ввести новые меры господдержки для гостиничного бизнеса. В частности, речь идет о новых налоговых отсрочках до конца 2021 года.

К главе правительства обратились с письмом «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация рестораторов и отельеров, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, а также Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан.

В обращении отмечается, что во второй половине октября загрузка гостиниц во многих регионах страны упала до 30%, а в ноябре-декабре этот показатель снизится до 3-7%.

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Также отельеры жалутся на ежедневные отмены броней из-за сообщений о росте количества заболевших.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть предлагаемый ряд новых мер поддержки гостиничной отрасли, который поможет пережить этот непростой период в своей работе», — говорится в письме.

В качестве мер поддержки авторы письма предложили ввести новые налоговые отсрочки для отрасли. В частности, предоставить гостиницам отсрочки по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2021 года. Кроме того, списать для предприятий отрасли все платежи по налогу на прибыль, подлежащих к начислению или оплате в третьем и четвертом кварталах 2020 года, а на следующий год — предоставить отсрочку по налогу на прибыль. Также среди мер налоговой поддержки отрасли авторы обращения предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на следующий год.