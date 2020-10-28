Глава Минфина считает несправедливой индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Пенсии — это компенсации за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — заявил Силуанов выступая в Госдуме 28 октября.

По словам министра, заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем в среднем выше, чем темпы инфляции.

«Здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», — сказал Силуанов.

Он заявил, что важно сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают.