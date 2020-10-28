Рестораторы попросили отсрочку по налогам до 2022 года

Крупнейшие игроки ресторанного рынка — «Шоколадница», «Росинтер Ресторантс», «Теремок» и другие, просят премьера Михаила Мишустина продлить отсрочку по уплате налогов за этот год с возможностью погашения в 2022 году без банковских гарантий и залогов.

Предоставленные субсидии и отсрочки уплаты налогов на полгода помогли возобновить работу после снятия ограничений из-за пандемии, говорится в письме, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Но в октябре трафик и выручка заведений снова начали падать, а полученных в июле—сентябре доходов хватило только на зарплаты, расчеты с поставщиками, частичное погашение долгов и просроченных процентов по кредитам.

Существующие в Налоговом кодексе инструменты не позволяют налоговой службе предоставить разрешения на дополнительную отсрочку по уплате налогов без обеспечения в виде банковских гарантий или под залог имущества. Банкиры, в свою очередь, не готовы брать на себя риски из-за низких финансовых показателей ресторанов и кафе и опасений новой волны пандемии.

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Рестораторы просят господина Мишустина обеспечить им дополнительные отсрочки по уплате налогов за этот год до января 2022 года без предоставления банковских гарантий и без залогов. Погашение долгов по налогам участники рынка предлагают реализовать равными долями в течение 2022 года.

Если налоговая служба начнет удерживать с расчетных счетов налоги, компании будут вынуждены подавать заявления на банкротства, говорится в письме рестораторов.

По данным Росстата, по итогам января—августа оборот ресторанного рынка РФ сократился на 24%, до 814,9 млрд руб.