Онлайн-курс «Все про дробление бизнеса». Дробим цены пополам!

Дробление бизнеса сейчас особенно актуально, тем более, что с 1 января скорее всего не будет ЕНВД. Но как дробиться правильно, чтобы не привлечь внимание налоговиков?

Налоговики сейчас интересуются дроблениями даже больше, чем «однодневками». Поскольку дробится всегда реально работающий бизнес, и с него есть что взять.

Центр обучения «Клерка» приглашает изучить авторский курс от Марии Ильяшенко «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой». Курс будет с очень вкусной скидкой — за полцены!

Мария Ильяшенко — управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

Временных рамок в его прохождении нет — вы сами организуете свое обучение в любое время. Специальных знаний для него не требуется. Берете и учитесь.

Чему вы научитесь:

Разбираться в дроблении. В условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.

Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.

Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.

После прохождения курса вы получите сертификат.

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