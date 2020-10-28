Люди потратили 870 млн. рублей на турпоездки с кэшбеком по России. И это только за одну неделю

За первую неделю с момента старта второго этапа программы туристического кэшбека было приобретено туров на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс рублей.

Как сообщили в Ростуризме, наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Туристы также активно бронируют такие нетрадиционные для осени направления, как Карелия, Алтай и Ленинградская область. Среди городов наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург.

Самая длинная бронь по итогам первой недели продаж составила 39 ночей в отель в Сочи, самая дешевая — 810 рублей на 2 ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая — 457,8 тыс. рублей на 6 ночей в загородный отель в Ленобласти.

«Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Ключевое — это повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства. Для бизнеса участие в программе — это возможность повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса. Помимо этого, при помощи программы мы вместе с туроператорами и регионами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан», — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.