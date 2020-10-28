Путин распорядился выделить 10 млрд регионам на лекарства и СИЗ. Что еще обсудили по коронавирусу

Путин на совещании с членами правительства обсудил ситуацию с коронавирусом в стране. Коечный фонд заполнен до критической отметки в регионах, лекарств и СИЗ в некоторых из них осталось на неделю.

Вице-премьер Голикова доложила, что в стране 223,1 тысяча «ковидных» коек, из них свободны 19,1%. Ситуация нестабильна в 18 регионах, а в Омской и Курганской областях — видит проблемы в здравоохранении. Также есть проблемы по запасам средств индивидуальной защиты и лекарств — в некоторых регионах запасов осталось на неделю.

Еще она сообщила, что В 16 регионах РФ сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными коронавирусом, в пяти субъектах — это порядка 95%.

Путин сказал, что если есть необходимость в разворачивании дополнительных коек — нужно разворачивать. И потребовал незамедлительно выделить 10 млрд для регионов на закупку СИЗ и лекарств. Также президент обратился к главам регионов, напомнив им об ответственности.

«Мы отслеживаем ситуацию в каждом регионе, но о своей ответственности не забывайте» — сказал президент.

Также он сообщил, что к нему неоднократно обращались с просьбой направить комиссии в регионы для проверки ситуации с коронавирусом. И поручил Голиковой этим заняться.

А Минобрнауки поручено задействовать старшекурсников, преподавателей и профессоров не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене.