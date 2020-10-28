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Школьники в Москве на дистанционном обучении со 2 по 8 ноября. А люди старше 65 лет сидят дома до конца ноября

В Москве продолжается удаленка для школьников с 6 по 11 классы со 2 по 8 ноября. И до конца ноября вводится домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и хронических больных.

Вводятся следующие требования:

  • В течение следующей недели со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.
  • Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.
  • Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.
  • До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
  • Действие системы чек-инов в ночных заведениях продлевается до 29 ноября.
  • Сохраняется контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.

Ситуация с коронавирусом названа неустойчивой.

Источник блог Собянина.

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