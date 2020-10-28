⚡ Удаленку для сотрудников продлили до 29 ноября

Требование отправить 30% работников на удаленную работу в Москве продлевается до 29 ноября.
Как пишет в блоге Собянин, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек — практически все, кто мог и должен был это сделать. Это на 40% снизило нагрузку на транспорт, и снизило вероятность заражения в нем.
«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 г.» — пишет мэр.
Городские контролирующие органы продолжат соблюдение этого требования.