Вход в московские развлекательные заведения по QR-коду продлевается до 29 ноября

Вход по QR-коду в развлекательные заведения Москвы сохраняется до 29 ноября. Эту же систему хотят внедрить для городских органов власти.

Об этом сегодня написал Собянин в своем блоге.

«По итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений. Среди них — немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности» — пишет мэр.

Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г.