Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Существующая система накопительных пенсий потерпела фиаско. Так считают в Госдуме

По итогам 20 лет пенсионной реформы из 40 млн пенсионеров накопительную пенсию получают 100 тыс. человек. При этом доля отчислений по этой накопительной пенсии в общем объеме издержек на пенсионные выплаты — пятнадцать тысячных процента.

Об этом на заседании Госдумы заявил, где обсуждался проект бюджета ПФР, заявил представитель «СР» Олег Шеин.

«Эта авантюра, очевидно, должна быть закончена в РФ. Никакой накопительной системы не может быть там, где 70% работников получают заработную плату, не позволяющую обеспечить даже минимальный размер пенсии», — отметил депутат.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама