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Пятой части компаний нечем платить налоги

Эксперты выяснили, что почти каждая пятая компания не может платить налоги. Попросту нечем.

Исследование провели эксперты Центра стратегических разработок.

Проблемы связаны не только с очередным всплеском коронавируса. Заканчивают свое действие отсрочки по налогам и кредитам. А также есть проблема неоплат со стороны контрагентов.

Эксперты считают, что без правительственной помощи бизнес накроет волна банкротств.

Аналитики видят несколько выходов: получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса.

По материалам «Ведомостей».

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