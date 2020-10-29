Пятой части компаний нечем платить налоги

Эксперты выяснили, что почти каждая пятая компания не может платить налоги. Попросту нечем.
Исследование провели эксперты Центра стратегических разработок.
Проблемы связаны не только с очередным всплеском коронавируса. Заканчивают свое действие отсрочки по налогам и кредитам. А также есть проблема неоплат со стороны контрагентов.
Эксперты считают, что без правительственной помощи бизнес накроет волна банкротств.
Аналитики видят несколько выходов: получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса.
По материалам «Ведомостей».