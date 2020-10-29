В столице пропуска вводить не будут. Штрафовать за выход из дома — тоже

В Москве пока не планируется вводить пропускной режим. Штрафовать за выход из дома тоже не будут.

Об этом пишет Собянин у себя в блоге.

Там достаточно большой FAQ, и по пропускам, и по школьникам, и по удаленке. приведем некоторые тезисы:

пропускной режим пока не планируется;

прилетевшие из других стран в течение трех дней должны пройти тест на коронавирус, и сидеть дома пока не придут результаты;

приехавшим из других регионов дома сидеть не нужно;

штрафовать за выход из дома не будут, но пожилым рекомендуют воздержаться;

А вот кому еще рекомендовано из дома не выходить:

«Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями. Также стоит остаться дома, если человек перенес инсульт, инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Кроме того, в список вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушениями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также граждане с другими болезнями кровообращения и эндокринной системы».

Также там пишут, что если тест показал наличие антител, то рекомендуют 14 дней сидеть дома, поскольку вирус может быть все еще в организме. Людей с симптомами ОРВИ к тестированию на антитела не допускают.