10 млрд регионам на лекарства и СИЗ, 5 млрд на лекарства гражданам, лечащимся на дому. О чем еще говорили в правительстве

Сегодня на заседании правительства обсуждают много вопросов. Приводим тезисно, о чем там говорили.
Из вступительного слова Мишустина:
- Доложили президенту о завершении плана по достижению национальных целей развития.
«Его главная цель — дальнейшее улучшение жизни наших граждан, чтобы позитивные изменения почувствовал каждый житель страны» — сказал премьер.
- В первом чтении приняли законопроект о бюджете на три года. Готовятся ко второму.
- Обсудили с президентом распространение коронавируса. Выделили 10 млрд регионам на лекарства и СИЗ.
«При этом президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие» — сказал Мишустин.
- Еще 1 млрд выделяют для поддержки региональных лабораторий, тестирующих на коронавирус.
- 5 млрд рублей выделяют на закупку препаратов для бесплатного обеспечения людей, лесащихся на дому под наблюдением врачей.
- Обсудили начало отопительного сезона и цифровизацию систем ЖКХ.
- Также обсуждается налог на доходы свыше 5 млн в год. Часть доходов по повышенной ставке облагаться не будет.
- Говорили и про новый налоговый вычет при затратах на физкулоьтурно-оздоровительные услуги. Всего в год можно будет получить до 120 тыс. в год.
- 5,5 млрд руб. выделяют для погашения (полного или частичного) ипотеки семьям, где с 1 января родился третий или последующий ребенок. Получить можно до 450 тысяч.
- Еще говорили о создании новых школьных мест в регионах.
«В бюджете на этот и следующие два года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 млрд рублей. Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно, с учётом реальных потребностей и возможностей каждого региона» — сказал премьер.