10 млрд регионам на лекарства и СИЗ, 5 млрд на лекарства гражданам, лечащимся на дому. О чем еще говорили в правительстве

VikaV2193 Нам инъекции не нужны. Нам нужно хорошее плацебо. Главное ве... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Абсолютно. А имеющиеся лабы проверяют не безопасность воды, ... Вакцинация от ковида будет бесплатной

VikaV2193 Вы без должных испытаний уверены в достаточной эффективности... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Соглашение мы не читали, да. Но, если смотреть текст по исто... Вакцинация от ковида будет бесплатной

mityai Вы хотя бы посты гражданина почитали, прежде чем бросаться н... Вакцинация от ковида будет бесплатной

VikaV2193 Это не о том, что у него претензии к составу непосредственно... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Старый ворчун Мы же соглашение не читали. Возможно, там написано что-нибуд... Вакцинация от ковида будет бесплатной

mityai Разница для потребителя в эффективности - дрова и кальмар вр... Вакцинация от ковида будет бесплатной

mityai Неясно откуда у вас выводы о том, что там непонятно что в со... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Это не то. Даже на доклинике положено в эксперименте проверя... Вакцинация от ковида будет бесплатной

VikaV2193 Воду на безопасность контролируют специальные службы. Есть б... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Не на употребление, а на исследование. :) Ну и да, методику ... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Примеры в студию - когда они каждый раз орали?А необходимост... Вакцинация от ковида будет бесплатной

VikaV2193 Согласие на употребление воды не берется, оно богом при рожд... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy На ней испытывали? :) Добровольное информированное согласие ... Вакцинация от ковида будет бесплатной

VikaV2193 Налить в стеклянную 3-х литровую банку, совершать пассы рука... Вакцинация от ковида будет бесплатной