Платежная система «Мир» и ПСБ запустили сервис безналичных чаевых

Платежная система «Мир» совместно с Промсвязьбанком (ПСБ) запустили сервис безналичного перевода чаевых работникам кафе. Об этом говорится в пресс-релизе платежной системы.

«Платежная система „Мир“ и ПСБ представили новый сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов. Сейчас новый сервис будет доступен владельцам заведений, находящимся на эквайринговом обслуживании ПСБ», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом сервис не требует от владельца ресторана установки дополнительного оборудования, отмечается в сообщении. Начиная с декабря 2020 года, сотрудники заведений смогут получать вознаграждение на карты «Мир» сразу после перевода чаевых гостем.