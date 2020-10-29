Крупнейшие собственники торговой недвижимости попросили государственной поддержки

Российский совет торговых центров обратился с официальным письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать владельцев торговых центров и в целом сектор торговой недвижимости, который оказался в критической ситуации из-за COVID-19.
РСТЦ, объединяет крупных собственников торговой недвижимости в России, в том числе компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA, SRV и т.д.
Авторы письма, с которым ознакомился РБК, отмечают, что владельцам ТЦ пришлось обеспечить арендаторам отсрочку по уплате арендных платежей, их снижение и возможность расторжения договоров в одностороннем порядке. Провал по выручке, снижение спроса и кредитная нагрузка привели к возникновению долгосрочной угрозы для отрасли, указано в письме.
В связи с этим в РСТЦ предлагают рассмотреть пять предложений для поддержки сектора торговой недвижимости:
- выкупить кредитную задолженность компаний, управляющих торговыми центрами, выручка которых упала за второй и третий кварталы 2020 года более чем на 30% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и первым кварталом 2020 года. Эти долги РСТЦ предлагает реструктурировать по ключевой ставке ЦБ с субсидированием правительством процентной ставки до 1%. Такое решение потребовало бы создания фонда (банка) плохих долгов по линии Банка России (либо правительства России), считают в РСТЦ;
- освободить от уплаты налогов на имущество на три года объекты торговой, офисной, складской и производственной недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2019–2021 годах, либо предоставить аналогичный льготный период в 2020 и 2021 годах;
- расширить возможности налоговой отсрочки для операторов коммерческой недвижимости;
- предоставить организациям, учетной политикой которых не предусматривалось создание резервов по сомнительным долгам на 2020 год, возможности создавать такие резервы в 2020 году уже в текущем налоговом периоде; рассмотреть возможность создания государственного Фонда выплаты арендодателям страховых возмещений в случае невозможности пострадавшего арендатора погасить образовавшуюся дебиторскую задолженность, по аналогии с фондом страхования вкладов АСВ или гарантийными фондами для субъектов МСП.