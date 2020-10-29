Крупнейшие собственники торговой недвижимости попросили государственной поддержки

Российский совет торговых центров обратился с официальным письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать владельцев торговых центров и в целом сектор торговой недвижимости, который оказался в критической ситуации из-за COVID-19.

РСТЦ, объединяет крупных собственников торговой недвижимости в России, в том числе компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA, SRV и т.д.

Авторы письма, с которым ознакомился РБК, отмечают, что владельцам ТЦ пришлось обеспечить арендаторам отсрочку по уплате арендных платежей, их снижение и возможность расторжения договоров в одностороннем порядке. Провал по выручке, снижение спроса и кредитная нагрузка привели к возникновению долгосрочной угрозы для отрасли, указано в письме.

В связи с этим в РСТЦ предлагают рассмотреть пять предложений для поддержки сектора торговой недвижимости: