30 ноября истекает срок подачи заявлений об отсрочке по налогам для пострадавших отраслей

30 ноября 2020 истекает срок подачи заявлений о предоставлении отсрочки или рассрочки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от распространения COVID-19 отраслях. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Отсрочки и рассрочки таким лицам предоставляются беспроцентно.

Заявление можно подать по платежам, сроки уплаты которых приходятся на 2020 год, в том числе на период с 1 по 31 декабря. При наличии оснований для предоставления меры поддержки заявление и обязательство о соблюдении условий отсрочки или рассрочки подаются в налоговый орган по месту нахождения или учета налогоплательщика.

Если заявление подано до направления в инспекцию деклараций или расчетов, в которых исчислены указанные в нем налоги, авансовые платежи и страховые взносы, то оно будет рассмотрено после их представления. Указанный порядок действует и для деклараций (расчетов), на основании которых проверяется право на отсрочку или рассрочку в виде снижения доходов.

Проверить возможность получения отсрочки или рассрочки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.