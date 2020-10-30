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Из-за пандемии россияне снова начали закупаться впрок

Из-за пандемии коронавируса россияне начали скупать продукты впрок, готовясь к новым ограничительным мерам.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

Отмечается, что 20 процентов опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12 процентов приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.

В исследовании, проведенном через интернет, участвовали 1611 совершеннолетних респондентов из разных регионов.

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