Из-за пандемии россияне снова начали закупаться впрок

Из-за пандемии коронавируса россияне начали скупать продукты впрок, готовясь к новым ограничительным мерам.
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.
Отмечается, что 20 процентов опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12 процентов приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.
В исследовании, проведенном через интернет, участвовали 1611 совершеннолетних респондентов из разных регионов.
Ждем очередной ажиотаж?