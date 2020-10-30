В столице обещают через месяц начать массовую вакцинацию от COVID

В Москве через месяц обещают начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех желающих.

Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, пишут «Ведомости».

«Мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально для вакцины от коронавируса, и как только эта вакцина поступит — я думаю, что поступит в ближайший месяц — мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

Заммэра города рассказала, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» 20 000 добровольцев сделали первую прививку, 10 000 — две прививки. Также 2500 врачей и учителей прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 г.