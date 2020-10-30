Глава СПЧ сообщил, что закупаться продуктами впрок не нужно

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил, что продуктов хватит и нет смысла закупаться ими впрок.

Он подчеркнул, что «система обеспечения товарами в стране работает прекрасно».

«Это скоро пройдет, это очень локально. Мы прошли первую волну, было много волнений по поводу магазинов и продуктов, но все помнят, что ничего страшного не произошло, гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, я надеюсь, тоже», — сказал Фадеев.

На «Клерке» сегодня писали об исследовании сервиса «Юла» и ResearchMe о том, что треть россиян начали закупаться продуктами впрок.

По материалам «ТАСС».