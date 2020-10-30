Мишустин напомнил чиновникам о личной ответственности

Глава Правительства на заседании Госсовета напомнил чиновникам об их личной ответственности. И о ее очевидности для профессионалов высокого уровня.

«Хочу особо подчеркнуть: все члены Правительства, руководители ведомств, регионов и органов местного самоуправления, руководители институтов развития должны в полной мере нести ответственность за реализацию единого плана. Это вопросы управленческой дисциплины, личной ответственности и компетентности руководителей. Естественно, что для профессионалов высокого уровня, которыми все вы являетесь, такие вещи очевидны».

На совещании обсуждался Единый план достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года. А также бюджетные вопросы.

По материалам с сайта Правительства.