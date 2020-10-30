В порядок заполнения декларации по акцизам на табак внесли изменения

ФНС скорректировала порядок заполнения декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Приказ от 25.09.2020 № ЕД-7-3/696@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 29 декабря 2020 г.

Поправки связаны с введением повышающего коэффициента к акцизам на импортные сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек.

Кроме того, в порядок добавлены особенности заполнения декларации в отношении различных видов табака: трубочного, жевательного, сосательного, нюхательного, кальянного и курительного. Вместо единого кода (411) по этим видам табака введено несколько отдельных.