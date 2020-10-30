Российский миллиардер дал денег Италии на борьбу с COVID

Российский миллиардер Алишер Усманов помогает итальянскому острову Сардиния в борьбе с коронавирусом. И перевел его властям 500 тысяч евро.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на итальянское издание L`Unione Sarda.

Издание отмечает, что что пожертвованные бизнесменом деньги уже поступили в казну региона. При этом издание пишет, что нынешнее пожертвование второе по счету: в первый раз Усманов выделял деньги властям Сардинии на борьбу с коронавирусном после начала пандемии.

А издание Tiscali публикует письмо, направленное благотворителем главе администрации Сардинии Кристиану Солинасу.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Мой скромный вклад — меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 тыс. на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле», — говорится в документе.

Еще в 2018 году миллиардер в интервью Forbes говорил, что подолгу живет на острове.

«У меня с Италией все-таки особые отношения: я живу почти все лето на Сардинии», — сказал тогда Усманов.

В апреле Усманов жертвовал и для нужд России в борьбе с коронавирусом — его холдинг USM направил Оперштабу 2 млрд рублей (примерно $25 млн). Также он жертвовал и родному Узбекистану — $10 млн медикам и $20 млн в фонд «Милосердие и здоровье» при Минздраве страны.

А по подсчетам германского издания intelliNews, опубликованным в мае, объем средств, выделенных компаниями Усманова и его партнеров по бизнесу на противодействие COVID-19 в России, превысил 100 млн долл. Как в виде денег, так и различных льгот.

По состоянию на май, по суммарному объему пожертвований на борьбу с коронавирусом, Усманов находится в тройке мировых лидеров, наряду с Джеком Дорси и Биллом Гейтсом.