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Зарплата за нерабочие дни включается в состав внереализационных расходов

Если законодательство РФ обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически необоснованные.

В этой связи расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Такое мнение выразил Минфин в письме № 03-03-06/1/87999 от 08.10.2020.

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