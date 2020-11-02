Зарплата за нерабочие дни включается в состав внереализационных расходов

Если законодательство РФ обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически необоснованные.

В этой связи расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Такое мнение выразил Минфин в письме № 03-03-06/1/87999 от 08.10.2020.