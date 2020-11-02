Массовое скопление людей — это от 50 и более. Роспотребнадзор разъяснил

Роспотребнадзор разъяснил понятие «массовое скопление людей» для действия масочного режима.

«Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек».

Кроме этого, на прошлой неделе было предписано носить маски на парковках, в лифтах, в такси, в общественном транспорте.

То есть, если вместе собралась компания в 10 человек, и это не парковка, не лифт и не общественный транспорт, то маска не нужна?