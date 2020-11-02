Платное тестирование на COVID-19 предложили проводить бесплатно

В России предложили бесплатно тестировать на коронавирус даже в платных клиниках. А расходы возмещать из бюджета.

С таким предложением выступили Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей. Соответствующие письма направили замглавы Совбеза Медведеву и главе Роспотребнадзора Поповой.

По словам главы СПРФ Петра Шелища, в организации начали поступать обращения от членов семей пациентов, которым пришлось проходить тестирование в частных клиниках из-за больших очередей в государственных поликлиниках.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», — пояснил газете Шелищ.

По материалам «ТАСС».