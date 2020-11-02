В столичный McDonald’s можно будет попасть только по QR-коду

Все 189 столичных ресторанов быстрого питания McDonald’s вводят систему чек-инов для посетителей.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — говорится в сообщении.
Для регистрации посетителям McDonald’s будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате.
«Для чекина надо указать только номер телефона, он необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе», — добавили в компании.
По материалам «ТАСС».