В столичный McDonald’s можно будет попасть только по QR-коду

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room111 Нормально всё! - сказал император. - Это не доллар растет, э... Песков прокомментировал высокий курс доллара

Вислоухая самозанятый не платит НДФЛ, поэтому ему и неоткуда вычитать.... Правительство одобрило новый социальный вычет по НДФЛ

Helenka-22 Самозанятые НДФЛ не платят, поэтому и вычет не к чему примен... Правительство одобрило новый социальный вычет по НДФЛ

Runsider 4 года искал работу - насмотрелся на этих работников "х... Зачем заставлять опытного бухгалтера на собеседовании цитиро...

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kuznechov119m Как интересно он к таким цифрам пришёл , по Москве может с... Предложили повысить МРОТ до 60 тыс руб

twain2 вы частную шерсть с государственной не путайте)) все эти... ФНС изменила формат кассовых чеков