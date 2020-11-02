Регионам выделили 16 млрд на борьбу с коронавирусом, а ускоренную регистрацию лекарств продлили на год

Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Самое главное в тезисах.

Выступление премьер начал с оценки ситуациях с распространением инфекции в регионах.

«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остаётся сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости всё ещё высокий. В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряжённом графике» — скахал Мишустин.

Заодно он поблагодарил медиков, занятых в борьбе с болезнью.

Также премьер отчитался по поручению Путина выделить деньги регионам на борьбу с коронавирусом. Выделено 16 млрд на лекарства, СИЗ, на улучшение материально-технической базы медицинских организаций. Мишустин напомнил, что эти деньги выделены исключительно на борьбу с заболеванием.

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«Ещё раз хочу подчеркнуть: эти деньги мы выделяем исключительно на борьбу с коронавирусом, на качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам, которым сейчас очень трудно».

Заодно поручил Минздраву мониторить ситуацию в регионах, а Минпромторгу — держать на контроле производство лекарств для лечения коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Продлена ускоренная процедура регистрации лекарств.

«Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации ещё на год — до 1 января 2022 года».

Также рассказал о выделении средств отдельным регионам, в том числе и для борьбы с коронавирусом.